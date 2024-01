Polski stadion znowu ma być świątynią dla tego sportu. Plany są ambitne

Stadion Śląski na lata ma być areną finału mistrzostw Europy na żużlu. Polski promotor ma gotowy plan i środki na to, by zagospodarować chorzowski kocioł czarownic. Wielki powrót już we wrześniu. Promotor już teraz zapewnia, że to nie będzie jednorazowy wyskok. Jeśli tak, to Śląski, podobnie jak to miało miejsce w latach 70-tych stanie się jedną ze świątyń światowego żużla.