Polski sportowiec rozpoczął sezon z długiem. "Głowa była zajęta czym innym"

Mateusz Dul mówi, że w poprzednim klubie nie miał łatwo

Po kilku latach mógł pan wrócić na giełdę transferową i negocjować z klubami. Nowe doświadczenie? Co się zmieniło? - Zmienił się mój budżet. W zeszłym roku byłem w takiej sytuacji, że rozpocząłem sezon z długiem wynoszącym 50-60 tysięcy. Zanim go spłaciłem, to już była druga połowa rozgrywek. Wtedy wszyscy pytali się mnie, co się stało, że dopiero tak późno zaczynasz dobrze jechać. Odpowiadałem, że głowa była zajęta czym innym niż ściganiem. Teraz podchodzę dużo spokojniej, bo wiem, że budżet się zepnie, że będę mógł inwestować i trenować, ile tylko będę chciał. Proszę mówić dalej. - Nie będę musiał patrzeć na to, czy będę miał za co robić serwisy silników. Klub dał mi kasę za podpis, a dwa dni później zadzwonił do mnie wiceprezes klubu, właściciel firmy InvestHouse - pan Artur Banach i wypowiedział następujące zdanie: "Musimy komuś coś udowodnić". Dodał, że jestem bardzo ważny i pomoże mi w każdym aspekcie. Wcześniej tego nie doświadczyłem. W Łodzi było ciężko o rozwój? - Klub przeznaczył dla mnie budżet, który nawet w II lidze byłby po prostu bardzo słaby. Nie poradziłbym sobie bez moich sponsorów. Wymagania ze strony klubu były, komentarze były, ale nikt nie powiedział, jakie było wsparcie. Nie wiem, czy z tych pieniędzy byłoby mnie stać na opłacenie rocznej pensji mechanika. Teraz mogę kompleksowo się przygotować, nie muszę na niczym oszczędzać. A rok temu oszczędzałem nawet na treningu, tylko po to, by później pojechać na młodzieżówkę. To jednak droga donikąd. To musiało być dla pana trudne. - Mój budżet wyglądał tak, a nie inaczej. Nie chciałem coraz bardziej się pogrążać w tym długu, tylko go sukcesywnie spłacałem. Dopiero gdy spłaciłem większą część, to zacząłem inaczej jechać. Po prostu lepiej.

Dlatego zamienił Orła Łódź na PSŻ Poznań

Czyli gdyby miał pan na stole porównywalne propozycje z Łodzi i Poznania, to zdecydowałby się pan na PSŻ?



- Powiem inaczej. Nie miałem porównywalnych ofert, w Poznaniu dostałem dużo mniej niż to, co zaproponowałem w Łodzi. Poszedłem tam, bo wiedziałem, że będę mógł liczyć na pomoc innych ludzi. Później zadzwonił do mnie pan Artur i dał mi drugie tyle. Zapewnił mi silniki od pana Ryszarda Kowalskiego, busa i mechanika. Będę miał komfort, nie będę się o nic martwił.



W okresie transferowym pański telefon był rozgrzany? Słyszałem, że działacze dzwonili, ale od telefonu do konkretów daleka droga.



- To też prawda. Były kluby, które tylko dzwoniły zapytać i sprawdzić rynek, ale były też takie, które mówiły, że mnie potrzebują i na pewno się dogadamy. Taki telefon otrzymałem m.in. z Poznania. Może pan zapytać prezesa Kozaczyka, co odpowiedziałem, gdy zapytał mnie, czego oczekuję. Powiedziałem, żeby tylko przygotował mnie do sezonu, a ja będę robił swoje. Miałem przed oczami trenera Skórnickiego i Saszę Łoktajewa, którym bardzo dużo zawdzięczam. Cieszyłem się, że znowu mogę być z nimi w drużynie.



Jedno spotkanie wystarczyło?



- Nawet nie musieliśmy się spotykać, wszystko ustaliliśmy przez telefon. Byłem w klubie się pokazać, kiedy pojechałem podpisać kontrakt. Co ważne, chwilę później wsiadłem z wiceprezesem Banachem do samochodu i pojechaliśmy zamówić nowe silniki do pana Ryszarda Kowalskiego. Tak klub z Poznania jest zorganizowany. To są ludzie, którzy kochają żużel i oddają serce temu klubowi. Żużel jest ich pasją, nie robią niczego na siłę czy dla kogoś. To widać i czuć. Nie ma toksycznych zachowań. Są to szczerzy ludzie mówiący prosto z mostu, czego potrzebują i oczekują.



Prezes Kozaczyk żartuje, że w poprzednim sezonie spuścił pan PSŻ do II ligi.



- Do dzisiaj prezes się z tego śmieje, mówi, że ich spuściłem. Nawet jak hejterzy z Poznania się odzywają, to prezes zaznacza: "ale on nas spuścił z ligi" (śmiech). Tak się broni z podpisania kontraktu ze mną. Ja nie uważam, że jestem zawodnikiem, który sobie nie poradzi. Teraz będę bardziej kompletny, w następnym sezonie spróbuję to wykorzystać.



Teraz może pan ten sam PSŻ utrzymać.



- I taki mam cel.