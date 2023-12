Polski sportowiec opowiada o trudnym początku sezonu. Powód zaskakuje

Kiedy już Łobodziński zakończył edukację szkolną, to mógł się skupić tylko na żużlu. Efekty były widoczne. - Dużo pracy w teamie, dużo burzy mózgów i przyszedł lepszy okres. Myślę, że czysta głowa była kluczem do sukcesu. Mój team? W identycznym składzie przystępujemy do sezonu. W parku maszyn będziemy we trójkę, natomiast jest jeszcze dużo osób, które pomagają poza żużlem - powiedział zawodnik w wywiadzie dla GKMtv.

Szybka Kontra. Podsumowanie roku. Wskazujemy największych szczęśliwców oraz przegranych / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Były żużlowiec pomaga juniorowi GKM-u

W boksie Łobodzińskiego można zauważyć m.in. byłego żużlowca Adriana Gomólskiego, który niegdyś był wielkim talentem, ale karierę zepsuły mu kontuzje. - Adrian naprawdę świetnie pasuje do tego teamu i bardzo dużo mi pomaga. Jego podpowiedzi są widoczne na torze. Myślę, że jest ogromną wartością dodaną - przyznał młodzieżowiec GKM-u.



Po przejściu Kacpra Pludry do grona seniorów, to teraz Łobodziński jest najbardziej doświadczonym juniorem w drużynie. O skład na mecze PGE Ekstraligi powalczy przede wszystkim z Kevinem Małkiewiczem oraz Janem Przanowskim. Obaj mają papiery na jazdę. - Kacper był ode mnie dużo bardziej doświadczony, więc służył mi pomocą. Teraz ja będę mógł pomagać młodszym kolegom. Zawsze staram się dawać z siebie wszystko i głównie skupiać się na sobie i swoim teamie - dodał.



Łobodziński o nowo-starym trenerze

Trenerem pierwszego zespołu został Robert Kościecha, który w ostatnich latach pracował w GKM-ie jako trener młodzieży. Sprawdził się w swojej roli, dlatego władze klubu zaproponowały mu inne stanowisko. - Nie mnie to oceniać, natomiast zmiany są widoczne. Myślę, że trener Robert wprowadzał i wprowadzi parę fajnych rzeczy. Na pewno cała drużyna będzie dobrze zintegrowana. Mamy w planach wyjazd, a co będzie, to już okaże się w sezonie - podkreślił młody żużlowiec.



Łobodziński na samym końcu rozmowy wyznał, że ma kilka propozycji do jazdy w lidze szwedzkiej. Bardzo chętnie wziąłby również udział w turniejach indywidualnych za granicą.



Od lewej: Marcel Krzykowski, Kacper Łobodziński i Erik Bachhuber / Emilia Hamerska-Lengas / Flipper Jarosław Pabijan

Kacper Pludra w boksie / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński