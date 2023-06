Polski sędzia rozdawał w Pradze prezenty. Co się z nim dzieje?

Sędzia Słupski przyćmił kolegę, a w Krośnie poprawił

Kolejny błąd sędziego mieliśmy w zakończonym skandalem meczu Cellfast Wilki Krosno - ebut.pl Stal Gorzów (26:28). Arbiter rozpoczął zawody, choć tor był niebezpieczny i z tego samego powodu je zakończył. To oczywiście da się od biedy wytłumaczyć. Gorzej, że sędzia nie podał powodu do protokołu. Jego zapis z tego spotkania kończy się na 9. biegach. Dalej nie ma już nic.

Bronili go, ale regulamin mówi jasno

Ekstraliga broniła Słupskiego, wyciągając paragrafy w stylu "sędzia może wszystko", ale w regulaminie jest szczegółowy zapis postępowania sędziego na wypadek niebezpiecznego toru. W Krośnie pan Słupski, zanim podjął decyzję o przerwaniu meczu, powinien był dać gospodarzom pół godziny na przygotowanie toru, a gdyby to nie dało rezultatu, to powinien był ogłosić walkower.

- Chyba ma dobre ochraniacze. Nie boi się siadać na tyłek - żartował z Doyle’a, komentujący zawody Rafał Lewicki , bo Doyle dwa razy na pierwszym łuku wykorzystał zamieszanie i wyskoczył z motocykla. Zawodnicy tak robią (nie ma znaczenia, że prędkość, że niebezpiecznie, że to boli), co nie tak dawno przyznał w Eleven Grzegorz Walasek, żużlowiec i ekspert stacji.

Doyle zagrał po cwaniacku, a sędzia dał się nabrać

Doyle oczywiście usiadł na tyłku, bo w obu przypadkach widział, że traci szansę na zajęcie dobrego miejsca w biegu. A sędzia, zamiast ukarać Australijczyka, dał mu drugą szansę. I omal nie wciągnął go za uszy do półfinału. Doyle dzięki powtórkom zdobył 5 punktów. Do półfinału ostatecznie nie wszedł, bo kilku zawodników zdobyło po 8 punktów, a Robert Lambert miał jedną trójkę więcej od Doyle’a.

Ktoś powie, że sędzia zachował się zgodnie z duchem fair-play. Zwłaszcza że to był pierwszy łuk. Jednak jeśli arbiter jest w stanie wskazać winnego, to powinien to zrobić. Także na pierwszym łuku. A już dawanie drugiej szansy za cwaniactwo nie jest najlepszym rozwiązaniem. Jakby Doyle po błędach Słupskiego wszedł do finału i wygrał zawody, to dopiero byłby numer.