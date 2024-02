Polski polityk czuje dumę. Oni są ekonomiczną potęgą [FELIETON]

Ryszard Czarnecki: Betard Sparta jest ekonomiczną potęgą

Wyniki finansowe klubów najlepszej ligi świata pokazują, że wrocławski klub jest potęgą ekonomiczną niezależnie od tego, czy w danym sezonie jest potęgą sportową, czy też nie. Chodzi o wyniki w roku 2022 . Sparta przystępowała do nich jako mistrz kraju, ale miesiąc przed rozpoczęciem sezonu Rosja napadła na naszego wschodniego sąsiada i jeżdżących w Ekstralidze obywateli państwa - agresora wykluczono ze startów. Bez lidera Artioma Łaguty i przy słabszej formie przez dużą część sezonu kapitana Macieja Janowskiego - który na koniec zdobył swój pierwszy medal Speedway Grand Prix/IMŚ, ale w lidze jeździł jednak poniżej oczekiwań - zespół z Wrocławia nie awansował nawet do pierwszej czwórki. A mimo to na każdym meczu, obojętnie czy z Motorem Lublin, czy z drużynami z drugiej połówki tabeli, był na Stadionie Olimpijskim komplet widzów .

Nawet Platinum Motor Lublin nie ma takich wyników

Dochody wrocławskiego klubu - prawie 4 miliony złotych są dziesięć razy większe niż mistrza kraju 2022, czyli Motoru Lublin. To niebywały paradoks, bo żużel w Lublinie był oczkiem w głowie Spółek Skarbu Państwa, które podlegały wicepremierowi - ministrowi aktywów państwowych, który wszak był także posłem z... Lubelszczyzny.



To swoisty fenomen, że klub, który nie walczył już pod koniec sezonu o medale, ma największe zyski w Ekstralidze, wzorową politykę finansową i naprawdę spore zapasy pieniężne na koncie. Gdyby istniała osobna kategoria księgowych, którzy zajmują się szeroko rozumianym sportem, to powinni oni na staż przyjechać do klubu, który jeździ na Stadionie Olimpijskim i tamże ma swoją siedzibę.



Czekam na wyniki sezonu 2023. Betard Spartę co prawda trapiły kontuzje i to nawet pod koniec trzech kluczowych zawodników na raz, a mimo wszystko zameldowała się w finale. Komplet był znowu w zasadzie na każdym meczu. Brak sukcesów indywidualnych zawodników wrocławskich w ogóle, nawet w najmniejszym stopniu, nie przełożył się na fenomenalną frekwencję.



Cóż, nic tylko podziwiać, uczyć się i kopiować! Żeby jeszcze wejść na najwyższe obroty sportowe, nie tylko żużlowe.