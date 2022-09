Polski multimedalista paraolimpijski wstał na nogi. Już spaceruje!

Rafał Wilk chodzi! Póki co czyni to co prawda powolutku, oparty o kule, w asyście specjalisty i przy pomocy specjalnego egzoszkieletu, ale nagranie z jego spaceru wlało istne morze pozytywnej energii w serca kibiców sportu. Były żużlowiec i multimedalista paraolimpijski cały czas zmaga się z najtrudniejszym wyścigiem swojego życia. Na całe szczęście prowadzi.