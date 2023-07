Polski mistrz źle zdiagnozowany! Szok, co zrobili lekarze

Mojej kontuzji nie wykazały badania. Generalnie przez to straciłem tydzień na rehabilitację. Myślałem, że mam tylko ból, który muszę zamrozić, przeboleć. Dużo z tym robiłem. Ból ma to do siebie, że jak się z nim dużo popracuje, to można z nim wygrać. Myślałem, że to właśnie taka sytuacja. Pojechałem do Rzeszowa, myśląc, że to bardziej w mojej głowie niż faktycznie w ciele. Wyjechałem na tor. Okazało się, że nie mogłem motocykla utrzymać między nogami i w rękach. Tak to bolało, że brakowało tchu, sił. Miałem duże problemy z wątrobą. Ona była powiększona. Nie mogłem jej w ogóle dotknąć, więc pomyślałem, że coś się z nią stało. W szpitalu jak podnosiłem rękę, to mi coś strzelało, przeskakiwało. Każdemu mówiłem, że coś mi strzela i żeby sprawdził. Po zdjęciach powiedziano mi, że jest wszystko okej, więc nie drążyłem tematu, bo nie chciałem żeby ze mnie zrobili jakąś panienkę.