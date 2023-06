Polski mistrz wraca do domu. Serce zabije mocniej

Po raz kolejny po przenosinach do Lublina Bartosz Zmarzlik wraca tam, gdzie się żużlowo wychował – do Gorzowa. Tym razem jednak nie, by wystartować w meczu ligowym przeciwko Stali, a na piątą rundę cyklu Grand Prix. I – jak sam polski mistrz przyznaje – serce zabije mu mocniej. Czy Bartosz Zmarzlik po raz trzeci zwycięży Grand Prix Polski w Gorzowie?