Polski mistrz tego nie odczuje. Tak to na niego wpłynie

I choć Bartosz Zmarzlik nie do końca odczuje jakąkolwiek przerwę w startach, to jednak brak meczu ligowego 25 czerwca wpłynie na niego korzystnie.

Skończyły się męczarnie

Dużo mówiło się o tym, że Bartosz Zmarzlik męczy się w obecnym sezonie. Wszystko przez wolny sprzęt od Ryszarda Kowalskiego. Zmarzlik znalazł jednak w motocyklach to, czego mu do tej pory brakowało, a znakomitą dyspozycję potwierdził startem w Lesznie. W spotkaniu z osłabioną Fogo Unią Leszno był bezbłędny i mógł pozwolić sobie na to, by ostatni wyścig oddać juniorowi.