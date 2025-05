Polski mistrz świata zachwyca. Tak dobrze nie było od lat

Kariera Pawlickiego stanęła w martwym punkcie

Ostatnie lata Piotra Pawlickiego nie należały do najlepszych. Cztery ostatnie sezony (włącznie z tym) to były dla niego 4 kluby. To pokazuje, że 30-latek był tym ogniwem, które zespoły po prostu wymieniały. Nawet w Stelmet Falubazie Zielona Góra nie był wyraźnym liderem.