Polski mistrz świata dopłacił do złota. Nie zarobił ani złotówki

Łącznie w dziewięciu turniejach Bartosz Zmarzlik zarobił 103 tysiące euro netto, co przekłada się na kwotę zaledwie około 442 tysięcy złotych . Zważając na rangę mistrzostw świata to śmieszna suma, z której Polak nie zarobi zważając na jego koszty podróży, hoteli, utrzymania teamu, sprzętu oraz tym podobnych.

Żużel. Wszystkie koszty są po stronie Zmarzlika

Zawodnicy w cyklu Grand Prix nie otrzymują osobnych zwrotów za podróże, hotele czy jakiekolwiek części do motocykli. Wszystkie koszty konieczne do pokrycia ponoszą żużlowcy i "gratyfikacja" organizatora za poszczególne miejsca ma im pozwolić na pokrycie tychże kosztów. Najsłabsi w cyklu dokładają krocie do interesu. Bartosz Zmarzlik, choć jest od lat najlepszy również dokłada, bo inwestuje ogromne pieniądze w sprzęt.

Żużel. Tyle kilometrów pokonał Zmarzlik

Żużel. Tyle inwestuje Zmarzlik w Grand Prix

Bartosz Zmarzlik w bieżącym sezonie wyda ok. 2 miliony 200 tysięcy złotych. To więcej niż przed rokiem, co spowodowane jest m.in. testami innych silników. Team Bartosza Zmarzlika nie zna dokładnych wyliczeń co do samego cyklu Grand Prix, bo większość części motocykla używanych jest i podczas GP i zmagań ligowych.