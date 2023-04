Polski mechanik znów jest wielki. Wygrywa wszystko

Kowalski przegrał tylko raz

Jak dotąd Kowalski przegrał w tym roku tylko raz, w turnieju pożegnalnym Piotra Protasiewicza, w którym zwyciężył Jarosław Hampel. On był jego klientem przed rokiem, ale go opuścił i przeszedł do Flemminga Graversena.

Kowalski ma za sobą trudny rok. Dwóch zawodników odeszło

Nie ma jednak co czarować. Rok 2022, choć zawodnicy Kowalskiego zdobyli sześć medali, to był trudny czas dla polskiego mechanika. On sam przyznał, że zawieszenie Artioma Łaguty, kontuzja Nickiego Pedersena i odejście Woffindena (trzech czołowych zawodników z jego stajni) znacznie utrudniały mu pracę. Dobry silnik da się zbudować tylko dzięki ścisłej współpracy mechanika z zawodnikiem. Często są to długie dyskusje, które pozwalają tunerowi wyciągnąć wnioski i na tej podstawie nanieść poprawki, które czynią silnik doskonałym.