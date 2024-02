Polski mechanik zapowiada protest. A w komentarzach szaleństwo

Producent z Gniezna poleca śruby do deflektora, a znany mechanik Dariusz Sajdak zapowiada, że jeśli tylko zobaczy je u jakiegoś zawodnika, to będzie składał protest. W żużlu to nie pierwszy raz, kiedy jakaś część do motocykla burzy krew w środowisku. Sajdak też był pod ostrzałem, gdy w 2019 zapalił się silnik w maszynie Grigorija Łaguty. Sajdak wtedy u niego pracował. Pojawiły się zarzuty, że panowie dodali nitro do paliwa, co nie jest dozwolone.