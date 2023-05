Polski mechanik dał mu moc. "To świetny fachowiec"

Vaculik w stolicy Polski od samego początku aspirował do czołowych miejsc. W dwóch pierwszych wyścigach wygrał start, jednak tracił pozycje . - Może byłem trochę mniej dopasowany, może też popełniłem jakieś błędy. Tor na pewno mnie nie zaskoczył. Dziękuję organizatorom za przygotowanie świetnych warunków. Wykonali kawał super roboty. Tor był inny niż w poprzednich latach. Był lepszy, równy i bezpieczniejszy - powiedział nam w wywiadzie Słowak.

Vaculik po raz drugi odpadł w półfinale

Słowak, mimo odpadnięcia na etapie półfinałów, chodził po parku maszyn z uśmiechem na twarzy. Zapytaliśmy go o ten dobry nastrój. - Jestem zadowolony, ale odczuwam też niedosyt. Jak zawodnik przechodzi do półfinału, to oczywiście chce wystąpić jeszcze w finale. Dużo nie brakowało, czułem prędkość i miałem dobre starty. Rywale byli lepsi, gratuluję im. W kolejnym turnieju postaram się osiągnąć coś więcej - skomentował.



W wyścigu półfinałowym Vaculik musiał uznać wyższość Jacka Holdera i Bartosza Zmarzlika, czyli zawodników, którzy zakończyli warszawską rundę na drugim oraz trzecim miejscu. - Czego mi zabrakło w tym biegu? Popełniłem błąd na starcie i tyle. Za chwilę przyjdzie czas, żeby z tych półfinałów przejść dalej. Pierwsze rundy na pewno są w moim wykonaniu lepsze niż rok temu. Pracujemy z teamem i mechanikami, żeby walczyć o medale - dodał Słowak, który po dwóch turniejach zajmuje w klasyfikacji generalnej cyklu szóste miejsce wraz z Taiem Woffindenem.