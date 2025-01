Polski klub zrobił z niego milionera. W nowym zarobi jeszcze więcej

Ukraiński żużlowiec Aleksandr Łoktajew w dwóch poprzednich sezonach, reprezentując PSŻ Poznań, odbudował swoją karierę do tego stopnia, że był nawet łączony z powrotem do PGE Ekstraligi. Jeszcze w 2022 roku nie mógł wyjechać z Ukrainy, a teraz na jego konto wpływają milionowe kwoty. Tylko za sezon 2024 otrzymał niespełna 1,5 miliona złotych. To było jednak zbyt mało, aby rewelacja ligi była w stanie go zatrzymać. W Abramczyk Polonii Bydgoszcz ma zarobić dużo więcej.