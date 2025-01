Polski klub zerwał z tradycją. Zapadła decyzja, euforia wśród kibiców

- Od 16 lat kevlary Stali Gorzów zawsze były żółto-niebieskie. W tym sezonie tak nie będzie - informował rok temu jako pierwszy Ireneusz Maciej Zmora. Kibice byli oburzeni, ponieważ żółto-niebieskie barwy to coś z czym się utożsamiali. Nagle tego zabrakło.

Kontrowersyjna zmiana została podyktowana pod spółkę skarbu państwa?

Co gorsza większości zupełnie nie przypadły do gustu nowe stroje. Był to ciemny granat z połączeniem miedzianych elementów. Niektórzy spekulowali, że być może to wynika z umowy z KGHM Polska Miedź. Za taką kolorystyką miał jednak optować m.in. sztab szkoleniowy.

Taki kolor miał być bardziej praktyczny. Chodzi głównie o zabrudzenia, a na granatowym widać mniej, niż na żółtym i stricte niebieskim. Zmiana była pokierowana również pod sponsorów. Na ciemnym tle logotypy wydają się wyraźniejsze. Czytelność z perspektywy partnerów jest bardzo pożądana.

Wyglądali jak Motor Lublin, klub wraca do tradycji

Śmiano się, że teraz Stal wygląda jak Motor Lublin, że tym manewrem chcą nakłonić Bartosza Zmarzlika do powrotu. Faktycznie, kiedy Motor przyjechał do Gorzowa, to obie drużyny wyglądały wręcz jednolicie. Różnił ich tylko jeden kolor. Zawodnicy gospodarzy mieli elementy miedziane, a goście z Lublina elementy złote.

Wiemy już jednak, że klub po rocznej przerwie zamierza wrócić do tradycji. - Umowa z KGHM Polska Miedź jest aktualna, ale nie wynika z niej obowiązek utrzymywania kevlarów w takich barwach, jakie mieliśmy w poprzednim sezonie. Mogę powiedzieć, że w 2025 roku powracamy do naszych tradycyjnych kolorów, czyli żółtego i niebieskiego - przekazał prezes Dariusz Wróbel za pośrednictwem EchoGorzowa.pl.

Kibice wpadli w euforię. Nowy sternik klubu błyskawicznie zapracował u nich na dużego plusa. - Jak kevlary, to tylko w barwach klubowych, czyli żółto-niebieskie - pisze Mateusz. - Niech jeszcze wróci w oryginale "Chodź, pomaluj mój świat" - dopowiada Michał. To piosenka śpiewana przed każdym spotkaniem, nawiązująca właśnie do barw Stali. Reklama

