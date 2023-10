Polski klub zadłużony? Wiemy, co dalej z jego działalnością

By przystąpić do procesu licencyjnego i przejść go bez problemów, Zdunek Wybrzeże Gdańsk musi spłacić zaległości najpóźniej dziś, 31 października. Dziennikarz Eleven Sports, Maciej Markowski podał, że długi wobec zawodników przekraczają milion złotych.

Po tym, jak gruchnęła wiadomość o zadłużeniu klubu, Wybrzeże opublikowało oświadczenie za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz swojej strony internetowej. "Klub żużlowy z Gdańska przystąpi do procesu licencyjnego na sezon 2024. Od 2015 roku GKŻ Wybrzeże wywiązuje się ze wszystkich swoich zobowiązań i w tym roku nic we wspomnianym zakresie nie ulegnie zmianie" - czytamy w komunikacie.

- Tak naprawdę nie mam nic do dodania ponad to, co daliśmy w komunikacie klubu, odnoszącym się do wpisu Macieja Markowskiego. Na ten moment w kwestiach finansowych komunikacja klubu ogranicza się tylko i wyłącznie do zamieszczonego wcześniej komunikatu - przekazał nam Rafał Sumowski, rzecznik Wybrzeża.