Polski klub zabrał mu wszystko. Wiemy, kto na tym skorzysta

Myślał, że jest dobrym szefem, ale wszyscy odeszli

Niewątpliwie w życiu Madsena doszło do olbrzymiej zmiany. On sam mówił, że może to nie jest tak, że dobry mechanik jest na wagę złota, ale z pewnością jest bardzo pomocy. Jęczak odpowiadał za sprzęt, serwisy i logistykę. Robił to dobrze. Teraz będzie się tym zajmował nowy człowiek i zawsze jest to niewiadoma. Jak sobie poradzi? Jeśli dojdzie do perturbacji, to mogą się one odbić na wynikach Madsena, który marzy tylko o jednym: zdetronizowaniu Bartosza Zmarzlika.