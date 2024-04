Polski klub z nożem na gardle. Mroczny scenariusz

Prezesi wyrywali go sobie z rąk, a ten zawodzi na starcie rozgrywek

Kibiców martwi przede wszystkim postawa Luke’a Beckera. Amerykanin po najlepszym sezonie w karierze w barwach NovyHotel Falubazu Zielona Góra był bardzo łakomym kąskiem na rynku transferowym. Uczeń Grega Hancocka zdecydował się jednak na powrót do centralnej części Polski. Od początku mówiono, że to głównie od niego zależy los tej drużyny. W Rzeszowie zdobył tylko dwa punkty w trzech startach. Był najsłabszym seniorem całego zespołu.

Trener przed sezonem zarzekał się, że najsłabsze ogniwo nie pojedzie po prostu w kolejnym spotkaniu. Wynika to z tego, że klub zakontraktował sześciu seniorów. Co prawda Beckera zabrakło w składzie awizowanym na domowy mecz z PSŻ-em Poznań, aczkolwiek starcie zostało odwołane i przełożone na najbliższy wtorek. Kibice jednak momentalnie zauważyli, że taka polityka trenera nie ma większego sensu. Mają świadomość, że w Amerykaninie drzemie mimo wszystko większy potencjał, niż chociażby w Tomaszu Gapińskim, który miałby go właśnie zastąpić.