Polski klub wyrzucił go na bruk, został z niczym. Teraz napsuje im krwi

Robert Chmiel we wrześniu doszedł do porozumienia z Polonią Bydgoszcz na starty w sezonie 2025. Sytuację zmieniło zamieszanie z Szymonem Woźniakiem, który przez kłopoty Stali Gorzów trafił właśnie do Polonii Bydgoszcz. Nad Brdą pojawił się kłopot bogactwa, było więcej chętnych do jazdy, niż miejsc w składzie. Z kogoś trzeba było zrezygnować. Padło na Chmiela.