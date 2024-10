Polski klub wydał krocie, mistrz obsypany złotem. "To patologia"

Obecnego sezonu Jason Doyle nie zaliczy do udanych. Zawodnik ZOOLeszcz GKM-u doznał poważnej kontuzji po upadku w Anglii. Zerwał dwa ścięgna i stożek rotatorów w barku. Ten uraz wykluczył go z ponad połowy sezonu.

Wyrolował kluby, a i tak zapłacą mu krocie

W GKM-ie Doyle jeździł fatalnie. Po 4 spotkaniach miał średnią 1,55 punktu na bieg, choć w Grand Prix jechał fantastycznie i walczył o fotel lidera. Teraz wraca do Włókniarza. Mówi się, że zarobi 1,5 miliona za podpis oraz 15 tysięcy za punkt. To będzie czołowy kontrakt ligi, mimo że Doyle czołowym zawodnikiem od lat nie jest

- On leci na łatce mistrza świata i super zawodnika. Będzie ją miał do końca kariery. W przeszłości wyrolował wiele klubów, każdy wie, jak on postępuje. Bierze kosmiczną kasę za kontrakt, w lidze potrafił cieniować, a potem zdobywać tytuły mistrzowskie. Pamiętam, jak w Zielonej Górze chodził o kulach, a w cyklu Grand Prix latał jak młody Bóg. To już jest patologia, że płaci się tyle za takiego zawodnika - grzmi Jan Krzystyniak.