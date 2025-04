Polski klub wyciągnie asa z rękawa. Tak chcą pokonać Motor Lublin

Wzrost formy Jakuba Krawczyka

- Postawa Kuby w tym roku naprawdę cieszy - mówi Śledź. Krawczyk w poprzednich latach potrzebował wielu tygodni, żeby dojść do takiej dyspozycji. W zeszłym roku mógł nawet przypłacić to kontraktem we Wrocławiu. - Pokazywał już w okresie sparingowym, że jest w dobrej dyspozycji. To dla nas bardzo ważne, więc oby więcej takich spotkań - podkreśla.