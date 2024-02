Polski klub wróci po 5 latach? „Temat na ostatniej prostej”

- Ten temat jest na ostatniej prostej. Nie chciałbym zapeszać, ale jest szansa na to, że w sezonie 2024 pojedzie siedem drużyn - mówi przewodniczący GKSŻ Ireneusz Igielski na łamach polskizuzel.pl.

W Krakowie wiedzą, co mają robić

- Wiedzą, co mają robić. Przed nimi zostało jeszcze trochę pracy. Czekamy na konkrety w następnym tygodniu - czytamy na stronie.

PZM czeka na wniosek, potem ułoży terminarz

Te konkrety, to będzie złożenie wniosku licencyjnego. Oczywiście to nie jest tak, że on w następnym tygodniu będzie na pewno sprawdzony. Natomiast po złożeniu tych dokumentów na pewno zostanie sfinalizowany temat terminarza KLŻ. Finalnie wdrożona zostanie wersja dla siedmiu drużyn.