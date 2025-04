Polski klub w poważnych tarapatach. To wygląda bardzo źle

Choć większość starała się tonować nastroje po pierwszych treningach i sparingach, to znalazły one odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jeśli Krono-Plast Włókniarz nie znajdzie złotej recepty na zwycięstwa przede wszystkim na własnym torze, czeka ich dramatyczna walka o pozostanie w PGE Ekstralidze.

Włókniarz Częstochowa znacząco się osłabił

Jesienią doszło do przewietrzenia szatni w Częstochowie. Odeszła plejada gwiazd w postaci Leona Madsena, Mikkela Michelsena i Maksyma Drabika. W zamian ściągnięto Piotra Pawlickiego, Wiktora Lamparta i Jasona Doyle'a. Poprzednia ekipa była typowana do walki o medale, a ta co najwyżej o utrzymanie.