Polski klub upada po wycofaniu państwowej spółki. Kolejne gwiazdy odchodzą

Do samego końca Unia Tarnów walczyła o start w Krajowej Lidze Żużlowej. Przystąpienie do rozgrywek w ostatniej chwili umożliwiła im umowa sponsorska z Województwem Małopolskim. Działacze od pół roku szukają pieniędzy, chodzą od sponsora do sponsora. Na razie, mimo ogłaszanych umów, efekty są niewielkie. W klubie liczą na awans do Metalkas 2. Ekstraligi. Wtedy mają znaleźć się niezbędne środki na funkcjonowanie klubu na zapleczu PGE Ekstraligi. Niedawno w wywiadzie dla Interii wspominał o tym prezes klubu Kamil Góral.



