Polski klub ubił interes życia. Nowa gwiazda ofiarą własnego sukcesu

Jakub Kozaczyk, prezes #OrzechowaOsada PSŻ-u Poznań ubił interes życia. Ściągnięty przed rokiem do klubu Ryan Douglas okazał się rewelacją i czołowym zawodnikiem ligi. Australijczyk był nawet lepszy od 3-krotnego mistrza świata Nickiego Pedersena. Po odejściu Aleksandra Łoktajewa do Abramczyk Polonii Bydgoszcz, to on i Bartosz Smektała będą musieli dźwignąć ciężar wyniku. 31-latek podniósł poprzeczkę bardzo wysoko i nie wiadomo czy sprosta oczekiwaniom. Jeśli nie, to w Poznaniu mogą mieć olbrzymi problem.