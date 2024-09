Polski klub traci gwiazdy. Biznesmen załatwił 3 miliony, rzucił im koło ratunkowe

Klub z Ostrowa był wymieniany w gronie głównych kandydatów do awansu. Drużyna odpadła jednak już w półfinale, co następnie wywołało lawinę spekulacji i nieprzyjemnych wieści, dochodzących z wielkopolskiego ośrodka.

Polski klub wpadł w kłopoty, ruszyli na ratunek

Z naszych informacji wynika, że klub zalega 2,6 miliona złotych swoim zawodnikom. Sytuacji finansowej nie pomagała także kwestia zdrowotna Jana Garcarka (firma Mercedes-Benz Garcarek to wieloletni sponsor ostrowskiego żużla), który w lipcu trafił do szpitala, walcząc o życie. W międzyczasie jego brat Andrzej ściągnął dwóch ważnych sponsorów, którzy wyłożyli wspólnie 3 miliony, co pozwoliło zasypać dziurę w budżecie. Do 15 października wszystkie zaległości mają zostać uregulowane.