Polski klub tonie, chodzi im tylko o jedno. Syn legendy do wzięcia

Trwa walka o pozostanie ebut.pl Stali Gorzów w PGE Ekstralidze. Licencja na starty w przyszłorocznych rozgrywkach wisi na włosku, ponieważ klub jest zadłużony po uszy. Do 31 października potrzebują 4,5 miliona złotych, lecz całkowity dług wynosie wiele więcej. Jeśli Stal upadnie, to rozchwytywany na rynku transferowym będzie Oskar Paluch, syn legendarnego Piotra Palucha. Zdolny 18-latek będzie do wzięcia za darmo. To zmieni układ sił w PGE Ekstralidze.