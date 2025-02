Polski klub tonął w długach, czy przetrwają sezon? Mistrz Europy uspokaja kibiców

Lebiediew uspokaja kibiców

Niektórzy kibice dalej mają jednak obawy dotyczące sezonu 2025. Wielu z nich snuje scenariusze, że w jego trakcie mogą pojawić się problemy ebut.pl Stali. Wydaje się, że działacze jednak trzymają rękę na pulsie, a zawodnicy są spokojni.



- Ja nie wtrącam się w poza torowe sprawy klubu, ponieważ zajmują się tym kompetentni ludzie, którzy wiedzą, co mają robić, żeby ustabilizować sytuację w klubie. Na ile widzę to wszystko idzie zgodnie z planem także nikt z nas nie ma dostępu do konta czy biura klubu, więc nie możemy mówić o szczegółach, jednak jak na razie wszystko wygląda w porządku - przekonuje Lebiediew w rozmowie z ekstraliga.pl