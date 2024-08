Polski klub szykuje prawdziwą rewolucję. Padają konkretne nazwiska

Andrzej Lebiediew, Przemysław Pawlicki, Gleb Czugunow, to nazwiska zawodników, którzy są łączeni z Polonią w razie awansu do PGE Ekstraligi. Prezes Jerzy Kanclerz chce zbudować skład złożony z "walczaków", a ci trzej idealnie pasują do tej charakterystyki.

Przyjemski i Buczkowski pewniakami do startów w Polonii

Problem w tym, że wciąż nie wiadomo, ile Polonia ma jeszcze wolnych miejsc w składzie. Wiadomo, że jak będzie Ekstraliga, to wraca Wiktor Przyjemski. Związał się on co prawda umową z Orlen Oil Motorem Lublin, ale zawarł też porozumienie w Bydgoszczy. W razie awansu Polonii kontrakt z Motorem ma być rozwiązany, a Wiktor ma dostać w Bydgoszczy te same pieniądze, jakie ma w umowie z mistrzem Polski. Reklama

Prezes Kanclerz dogadał się już także w sprawie nowego kontraktu z królem bydgoskiego toru Krzysztofem Buczkowskim. Jego efektowne szarże przyprawiają kibiców o ciarki na plecach, więc już od dawna było jasne, że tego żużlowca nie może zabraknąć po awansie.

Reklama Skrót konkursu pchnięcia kulą F55 podczas igrzysk paralimpijskich w Paryżu / Polsat Sport / Polsat Sport

Znak zapytania przy Huckenbecku

Przyjemski ma jechać jako U24, Buczkowski jako krajowy senior, ale w składzie są jeszcze trzy wolne miejsca. Do niedawna pewniakiem wydawał się Kai Huckenbeck. Niemiec się jednak zagubił. Mówią, że nie wychodzi mu łączenie ligi z Grand Prix, że starty z najlepszymi nieco go przerosły. Jeśli jednak upora się z problemami, to Kanclerz pewnie mu zaufa.

Jeśli jednak Huckenbeck nie stanie na nogi, to płaczu nie będzie, bo na liście chętnych do startów w Polonii jest kilka nazwisk. Paweł Przedpełski wystawił co prawda Polonię i pomimo wstępnego porozumienia zdecydował się na Texom Stal Rzeszów, ale chętni do startu w Bydgoszcz są Przemysław Pawlicki czy Lebiediew. Jeszcze mówi się o Czugunowie, ale to raczej opcja awaryjna, jakby nie wyszło z Huckenbeckiem. Reklama

Prezes Polonii chwali się czterema kontraktami na sezon 2025

Żużlowy rynek transferowy zasadniczo jest bardzo dynamiczny, więc jeszcze wiele może się zdarzyć. Jeśli nie wyjdzie z tymi, którzy otwierają listę życzeń, to Polonia zawsze może rozważyć wyciągnięcie Chrisa Holdera z Arged Malesy Ostrów, a nawet sięgnąć po Nickiego Pedersena, który po sezonie odchodzi z Texom Stali.

Zasadniczo prezes Kanclerz chwali się, że ma trzy kontrakty na 2025, nie licząc Przyjemskiego. To by oznaczało, że Buczkowski nie jest jedynym pewniakiem i Polonia ma jeszcze kogoś z trójki: Huckenbeck, Pawlicki, Lebiediew.

Jerzy Kanclerz, prezes Polonii Bydgoszcz. /

Wiktor Przyjemski /

Kai Huckenbeck /