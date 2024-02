Polski klub stracił swoją perełkę. Nie ma wątpliwości. To ich teraz czeka

Do niedawna kibice stawiali Arged Malesę Ostrów w roli jednego z głównych faworytów do awansu. Po wypożyczeniu Jakuba Krawczyka do Betard Sparty Wrocław narracja się zmieniła. Młodzieżowiec był istotnym punktem drużyny. Teraz sztab sporo ryzykuje, bo będą musieli postawić na niedoświadczonego juniora. W Ostrowie panuje jednak spokój. Padają głosy, że odejście Krawczyka nie jest ogromną stratą.