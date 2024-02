Polski klub straci spółkę skarbu państwa? Przeniosą się do sąsiada

Smutek w Częstochowie. Nie dostaną kolejnego miliona

Załatwił spółki skarbu państwa. Spadł z deszczu pod rynnę

Biznesmen twierdzi, że wykonali ustalony plan. Gdyby zarząd przegłosował tę kwestię, to teraz cieszono by się z długoletniej umowy z państwowym gigantem . - Pracujemy nad tym. Są rekomendacje, że wykonaliśmy zakładany przez firmę Tauron plan, a nawet dziesięciokrotnie przekroczyliśmy zakładane słupki, jeśli chodzi o marketing. Teraz nowy zarząd podejmie decyzję, co dalej. Myśmy wykonali swoją pracę w stu procentach, myślę, że godnie reprezentowaliśmy firmę Tauron - tłumaczy.

Najbardziej szkoda w tym wszystkim samego prezesa, który otworzył drzwi spółkom energetycznym. Jeszcze trzy lata temu był całkowity zakaz wchodzenia tychże spółek do klubów z Ekstraligi. PGE, czyli sponsor tytularny ligi, zastrzegł sobie prawo do decydowania o tym, czy jakakolwiek inna spółka z ich branży będzie mogła wejść w sponsoring, czy też do nazwy zespołu. Świącikowi udało się jednak przekonać, że to żadna konkurencja dla PGE. Wychodzi na to, że gra nie była warta świeczki.