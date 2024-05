Polski klub straci gwiazdę? Więcej już nie mogą mu zapłacić

GKM chętnie przedłużyłby kontrakt Maxa Fricke

Kontrakt Fricke z GKM-em wygasa w październiku 2024, ale już teraz wiadomo, że klub chętnie przedłużyłby umowę na kolejny rok. Pytanie, czy to się uda? Fricke jest bowiem wymieniany na liście życzeń Betard Sparty Wrocław i Apatora Toruń. Może nie jako jedynka, ale jest w kręgu zainteresowań. Ze Spartą i Apatorem taki klub, jak GKM musi się liczyć. Sparta z budżetem 27 milionów złotych jest najbogatszym zespołem w PGE Ekstralidze. Apator ma 20 milionów, ale i też możliwości, by dosłownie w każdej chwili ten budżet podnieść.

Nie mogą mu jednak dać podwyżki

Dla Sparty czy Apatora przebicie oferty GKM-u to pestka. W Grudziądzu zdają sobie sprawę, dlatego już teraz mówią, że oni nie będą się licytować, ani przebijać. Raz, że doszli do ściany i więcej zawodnikowi nie mogą dać. Dwa, że jednak liczą na to, że Fricke po przeanalizowaniu ofert od innych dojdzie do wniosku, że nigdzie nie będzie mu tak dobrze, jak w GKM-ie.