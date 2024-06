Polski klub staje się potęgą. To od niego zaczęli budowę składu. Co z resztą?

Z obecnej kadry beniaminka pewni o kontraktów na kolejny sezon mogą być tylko: wspomniany Jacob Thorssell, Jesper Knudsen (umowa pięcioletnia) oraz juniorzy (oni też mają wieloletnie kontrakty). Pozostali zawodnicy usiądą do rozmów z działaczami, ale dopiero po rundzie zasadniczej. - Najpierw musimy mieć pewne utrzymanie w lidze. Zawodnicy dostali informację, że rozmowy są na razie wstrzymane. Zrobiliśmy wyjątek dla Jacoba, który zrobił znaczny progres - mówi nam Michał Drymajło.



Prezes wyjaśnił, skąd wziął się ten pośpiech w przypadku Szweda. - Zawodnik sam się do nas zgłosił z chęcią przedłużenia kontraktu, choć my już wcześniej o nim myśleliśmy. Wiem, że dzwoniły do niego inne kluby. Jacob miał kilka propozycji, ale chciał zostać u nas. Zadzwonił zapytać, czy współpraca z naszej strony przebiega pomyślnie, odpowiedzieliśmy, że tak i że widzimy go dalej w składzie. Wtedy usiedliśmy do stołu. Podwyżka? Niech to już zostanie naszą tajemnicą - odpowiada działacz.

