Polski klub się odgraża. 19-latek na zakręcie, nici z transferu

Po spadku FOGO Unii Leszno z PGE Ekstraligi Damian Ratajczak, najlepszy junior zespołu, wicemistrz świata i mistrz Europy, dostał zgodę na wypożyczenie. Dogadał się z NovyHotel Falubazem, podpisał już nawet w Zielonej Górze umowę z jednym z tamtejszych sponsorów. Teraz jednak do gry wszedł INNPRO ROW Rybnik i próbuje odbić Ratajczaka. A w Unii mówią, że jak się zdenerwują, to nie oddadzą Ratajczaka, bo konkurencja się wzmacnia i ktoś taki bardzo by im się przydał.