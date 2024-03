Polski klub się nie poddaje. Właśnie dali kibicom nadzieję

Smutek i żal wylał się po tym, jak oficjalnie ogłoszono, że Kolejarz Rawicz nie wystąpi w Krajowej Lidze Żużlowej. Główna Komisja Sportu Żużlowego czekała naprawdę długo, bo aż do końca stycznia. Areszt prezesa klubu Sławomira K. najprawdopodobniej przesądził jednak o tym, że nie było innego chętnego na wyłożenie niezbędnych środków finansowych. To oznacza, że żużla ligowego w tym roku w Rawiczu nie zobaczymy.

Spadł im kamień z serca. Żużel w tym mieście przetrwa

Obejrzymy natomiast w innym wydaniu, co powinno w jakiś sposób zrekompensować miejscowym kibicom brak rozgrywek ligowych. Już jakiś czas temu informowaliśmy, że żużel w Rawiczu ma przetrwać . Organizowane mają być treningi oraz turnieje towarzyskie. W międzyczasie za kulisami będzie toczona walka o to, aby w 2025 roku wystartować w Krajowej Lidze Żużlowej.

Pierwsze dwa treningi na obiekcie imienia Floriana Kapały odbędą się właśnie 2 i 3 marca. Pogoda w tej części kraju jest aktualnie bardzo dobra i wręcz wymarzona do marcowego wyjazdu na tor. Pamiętajmy, że w Rawiczu jest wciąż wiele młodych talentów, którzy potrzebują odpowiednich warunków do rozwoju.

Wyciągnął pomocną dłoń. Nic z tego nie wyszło

Prezesi innych klubów z drugiej ligi podchodzili do tego pomysłu bardzo sceptycznie. Rusiecki chciał objeżdżać leszczyńskie talenty. To oznaczałoby, że większość spotkań teoretycznie kończyłoby się nawet pogromem. W taki sposób mecze z Kolejarzem generowałyby większe wydatki. To oczywiście nie byłoby innym na rękę, bo musieliby dołożyć setki tysięcy złotych na wypłaty zawodników.