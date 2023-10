Polski klub rozstał się ze znanym trenerem. "Musimy od siebie odpocząć"

- Po prostu musimy coś zmienić, tym razem wypadło na trenera. Czasami zmienia się go po miesiącu, czasami po dwóch czy trzech latach - mówi nam Cichoracki pytany o powody rozstania.

Trener pochodzący z Rzeszowa poprowadził drużynę GKM-u do trzech siódmych miejsc. - To nasza wspólna decyzja, że musimy od siebie odpocząć i ktoś inny musi poprowadzić ten zespół w przyszłym sezonie. Janusz pojawi się u nas na Gali kończącej sezon. Z każdym staramy się rozstawać w zgodzie i w przyjaźni. Trener zawsze będzie nam służył pomocą, a my jemu - dodaje.