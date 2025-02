Polski klub rozbił bank. Takie kasy nie zarobił nikt inny

Fogo Unia Leszno to klub, który najlepiej wie, jak szkolić młodych zawodników, a następnie na nich zarabiać. Miejscowi działacze intensywnie inwestują w rozwój adeptów, ale taka polityka się opłaca. Ci, którzy nie łapią się do pierwszej drużyny, trafiają do innych klubów. Kwota, jaką w Lesznie zarobili w ostatnich latach na wypożyczeniach juniorów, zwala z nóg.