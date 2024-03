Polski klub robi furorę. Na wyjątkowe wydarzenie przybędą tłumy?

Zeszłoroczni ćwierćfinaliści nie lubią monotonii, co pokazują lokalizacje ich obozów przygotowawczych. W ostatnich latach podopieczni Stanisława Chomskiego wybierali się do Hiszpanii oraz Finlandii. Przed sezonem 2024 sztab szkoleniowy znów zmienił koncepcję i tym razem żużlowcy pojechali specjalnym autokarem do Żarnowicy, czyli słowackiej stolicy speedwaya. To miejsce, gdzie narodziła się miłość do tego sportu u Martina Vaculika, obecnego kapitana drużyny. Ten zresztą pierwszego dnia przywitał kolegów z zespołu z ogromnym uśmiechem na twarzy. Widać gołym okiem, że nie może doczekać się sezonu.

Reklama