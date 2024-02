Polski klub przezwycięży kryzys? "Wejdą na zupełnie inny poziom organizacji"

H. Skrzydlewska Orzeł Łódź to ośrodek z bardzo dużym potencjałem. Wiele osób uważa, że ich miejsce jest w PGE Ekstralidze. Co ciekawe zaraz mogą spaść z drugiej klasy rozgrywkowej, co może pogrzebać żużel w Łodzi. Ekstraliga Żużlowa ma wobec nich pewien plan. Organizacja PGE IMME to dopiero początek obiecującej współpracy. - Wszystkie kluby wejdą na zupełnie inny poziom organizacji - zapewnia Ryszard Kowalski w rozmowie z ekstraliga.pl.