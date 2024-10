Polski klub pod ostrzałem. Poważne zarzuty, a to nie koniec

Wydawało się, że nic nie może stanąć na przeszkodzie w dobrych relacjach Vaclava Milika z Cellfast Wilkami. Czech przed sezonem został mianowany kapitanem zespołu i miał ponownie wprowadzić drużynę do PGE Ekstraligi. Działacze jednak pożegnali go bez żalu, choć wcześniej podali sobie rękę.

Podali sobie rękę, a potem zrobili coś takiego, "niech sobie radzą"

31-latek został na lodzie, to go czeka

Medalista mistrzostw Europy to najwidoczniej kolejna ofiara danego słowa. - Najbardziej mnie boli, że byłem już dogadany i podaliśmy sobie rękę . Tylko nic nie było podpisane. Dla mnie było pewne, że skoro wszystko ustalone, to wypada sobie ufać - podkreśla.

Teraz Milik może już nie znaleźć miejsca w żadnym klubie, choć kibice wciąż czekają na zestaw drużyn w Metalkas 2. Ekstralidze. Jeśli rozgrywki wystartują w osiem drużyn, to co najmniej dwie nie zamknęły jeszcze składów.

Wszystko jednak wskazuje na to, że Czech będzie zmuszony podpisać kontrakt warszawski. Wilki dogadały się za to z Dimitrim Berge, Kennethem Bjerre, Jakubem Jamrogiem i Tobiaszem Musielakiem. W rolę U24 ma wejść wypożyczony z Gorzowa Mathias Pollested z Norwegii. Trenerem jakiś czas temu został ogłoszony Piotr Świderski, co krytycznie przyjęto przez kibiców. Były zawodnik do tej pory nie do końca radził sobie w roli szkoleniowca.