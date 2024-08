Polski klub pisze wielką historię. Trwało to prawie dekadę

Gwiazdor zmazał plamę, klub będzie miał z niego pożytek

Zespół z województwa Kujawsko-Pomorskiego już w rundzie zasadniczej napsuli sporo krwi Betard Sparcie. Wówczas do pełni sukcesu brakowało lepiej dysponowanego Maxa Fricke'a, który akurat tamtego dnia zaprezentował się po prostu słabo. Tym razem był liderem z prawdziwego zdarzenia, wygrywając choćby wyścig z rezerwy taktycznej, czym dał reszcie wyraźny sygnał do ataku.

Australijczyk krok od pozostania, to może się zemścić

To może się jednak zemścić, bo poziom Lidseya to druga linia, a Doyle'a nadal stać na bycie liderem drużyny. Może nie aż takim jak wspomnianego Fricke'a, ale dalej gwarantuje wysoki poziom. Ktoś mylnie może się zasugerować jego średnią biegową z tego sezonu do momentu kontuzji. Pamiętajmy, że przez okres około trzech tygodni zmagał się z problemami sprzętowymi. W reszcie spotkań spisywał się na miarę tego, co od niego oczekiwano.