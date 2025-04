Polski klub ogłasza. Oburzeni kibice apelują do radnych i prezydenta

Włókniarz Częstochowa sprzedaje nazwę za pół miliona rocznie. Stal za mniej

Edward Jancarz zostaje w nazwie. Radny Jerzy Synowiec komentuje

- Wiem, że wiele osób krytykuje to, co się stało - mówi nam Jerzy Synowiec, radny, a kiedyś prezes Stali, który czytał apele oburzonych kibiców do radnych i prezydenta. - Klub sprzedał coś, co do niego nie należy i jeszcze dostanie za to pieniądze. W świecie sportu to jest jednak coś normalnego, a Stal bardzo potrzebuje tych środków. Dla mnie ważne jest to, że w nazwie został Edward Jancarz. To legenda Gorzowa, dla niektórych wręcz świętość. Kiedy kilka lat temu chcieli go usunąć, to pierwszy krzyczałem. Teraz wszystko zostało na swoim miejscu.