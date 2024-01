Polski klub odpuszcza negocjacje z gwiazdorem. Gorzko tego pożałuje

Zła passa może opuścić Dudka

W żużlu, to zawodnicy dyktują warunki

W żużlu i tu nie ma się co czarować, dalej mamy rynek zawodników. Gdyby tych topowych żużlowców było na pęczki, to każdy klub mógłby sobie czekać, bo przy dużej liczbie zawodników, to działacze dyktowaliby warunki. Tak jednak nie jest, więc czekanie, to zła wiadomość dla klubu i jego kibiców, a nie dla żużlowca.