Polski klub odetchnął z ulgą. Wielki powrót stał się faktem

Tai Woffinden ogłosił swój powrót

Całość okrasił filmikiem, na którym widać jego jazdę ślizgiem. Oczywiście na podstawie tego trudno wyciągać daleko idące wnioski, jednak mamy do czynienia z bardzo doświadczonym zawodnikiem, który w swojej karierze mierzył się z niejedną kontuzją. Gdyby coś było nie tak, to z pewnością szybko byłby w stanie to wyłapać. To są więc wyborne informacje dla klubu z Rzeszowa.