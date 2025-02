Polski klub nieźle się wkopał. Prośby nie pomagają, to może przesądzić o ich spadku

Dotąd z Tarnowa płynęły same świetne wieści dla fanów żużlu. Zatrzymanie lidera Timo Lahtiego, kontrakty z Matejem Zagarem i Mateuszem Szczepaniakiem, wreszcie miliony z miejskiej i wojewódzkiej kasy. Niektórym przypominało to powrót do czasów świetności, kiedy Unia Tarnów zdobyła dwa tytuły mistrzowskie z rzędu z Tomaszem Gollobem w składzie.

Unii Tarnów brakuje jednego zawodnika. Negocjacje jednak utknęły

Wygląda jednak na to, że ofensywa Unii się zatrzymała. Klub wyłożył się na kontrakcie zawodnika U24. Padały różne nazwiska, ale żużlowca na tę pozycję, jak nie było, tak nie ma. Skład Unii jest szyty na miarę, więc taka dziura na pewno odbije się na wynikach. Może wręcz przesądzić o szybkim spadku z Metalkas 2 Ekstraligi.

W Unii najpewniej zdają sobie z tego sprawę, więc działają i to ostro. Nie sposób jednak uciec od refleksji, że Tarnów najpewniej popełnił błąd skazując się na konieczność zakontraktowania polskiego U24. Każdy musi mieć w seniorskim zestawie meczowym dwóch Polaków. Unia dotąd pozyskała jedynie Szczepaniaka, a poza tym wzięła trzech zagranicznych seniorów. Tu jest większy wybór, więc łatwo poszło. Klub przy okazji skazał się jednak na U24 z Polski.

Mikołaj Czapla najlepszym wyborem za 250 tysięcy złotych

Pewnie łatwiej byłoby o zagranicznego U24. Orzeł Łódź mocno pracuje, chociażby nad wypożyczeniem Łotysza Francisa Gustsa z Betard Sparty Wrocław. To jest taki transfer, co może zrobić różnicę. Akcje skazywanego na spadek Orła mocno wzrosną. Reklama

Tymczasem Unia nieźle się wkopała, bo teraz musi mocno zabiegać o Mikołaja Czapla, który rok temu był najlepszym juniorem Krajowej Ligi Żużlowej, ale mimo to nie potrafił znaleźć klubu, dopóki nie przygarnął go Hunters PSŻ Poznań. Ten klub chętnie go jednak odda pod warunkiem zwrotu pieniędzy, które wyłożył na zakup sprzętu dla niego. Mówi się o kwocie 250 tysięcy złotych.

Zawodnik U24 nie chce jednak opuścić PSŻ-u Poznań

Te 250 tysięcy, to wcale nie tak dużo. Zwłaszcza że kupujący ma gwarancję, że Czapla jest przygotowany sprzętowo i będzie miał się na czym ścigać. Tyle że Czapla nie chce iść do Unii. Kolejne prośby nie pomagają. Zawodnik uparł się, żeby czekać do startu ligi, bo liczy na coś lepszego. PSŻ, póki co nie daje mu żadnych gwarancji, że będzie jeździł. W Tarnowie miałby pewny skład.

W ciemno można założyć, że Unia będzie dalej namawiała Czaplę, bo dwie inne opcje zostały gruntownie przeanalizowane i wyszło na to, że nie bardzo by pomogły. Unia mogłaby jeszcze postarać się o Jakuba Stojanowskiego z ebut.pl Stali Gorzów lub Mateusza Dula, który w 2024 jeździł dla PSŻ. Jednak obaj nie mają sprzętu. PSŻ zabrał Dulowi silniki, które mu wcześniej wypożyczał. Stojanowski też startował na klubowych motocyklach i też został z niczym. Reklama

Jakby chcieli Jakuba Stojanowskiego, to musieliby mieć milion złotych

Co ciekawe Stal jeszcze całkiem niedawno rozważała zatrzymanie Stojanowskiego i wystawianie go na L4. Szybko jednak policzono, że uzbrojenie Stojanowskiego w sprzęt plus jakaś kwota kontraktowa dla niego, to mógłby być wydatek rzędu miliona złotych, a korzyści mogłyby być z tego niewielkie.

Jakby nie spojrzeć Unia cierpi na tym, że nie dołożyła drugiego polskiego seniora do Szczepaniaka. Teraz miałaby większy wybór, bo nie byłaby skazana na polskiego U24. I teraz stoi pod ścianą, bo musi go mieć.

Mikołaj Czapla z Kacprem Gomólskim. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Marek Cieślak, Mateusz Dul, Lech Kędziora. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński