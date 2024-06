Polski klub musi oszczędzać, zdecydowane ruchy. A to nie koniec problemu

W Tarnowie znaleźli sposób, aby zaoszczędzić trochę gotówki. To akurat świetny pomysł, zważywszy na to, że jeszcze nie wszystkie kontrakty mają pokrycie finansowe. Trener Stanisław Burza w starciu z Łotyszami, kiedy wygrana była już praktycznie pewna, zaczął częściej stawiać na juniorów. Każdy senior oddał młodszemu koledze po jednym starcie. Do największej liczby zmian doszło jednak w wyścigach nominowanych. Wtedy Unia była pewna już dwóch punktów.

Reklama

Reklama Nikola Grbić: Ważny jest proces. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Żużel. Unia Tarnów wygra Krajową Ligę Żużlową. Co dalej?

Oszczędności oszczędnościami, ale tak i tak Unia za ten jeden mecz musi zapłacić aż za 64 punkty (57+7 bonusów). Przy perspektywie takich wydatków włosy staną dęba tym, którzy przypomną sobie to, co działo się w Mościcach w marcu, gdy dalsze funkcjonowanie trzykrotnego Drużynowego Mistrza Polski było pod znakiem zapytania. Wówczas ze sponsoringu wycofał się sponsor tytularny - Grupa Azoty.



Bez zastrzyku finansowego w kwocie około 500 tysięcy złotych z Województwa Małopolski żużel w Tarnowie umarłby śmiercią naturalną, Unia nie przystąpiłaby do rozgrywek. Walka o przetrwanie jednak jeszcze się nie zakończyła, prezes Kamil Góral chodzi od sponsora do sponsora, by zbudować budżet i wypłacić zawodnikom wszystkie pieniądze.



Krajowa Liga Żużlowa. Walka o awans rozpocznie się dopiero... we wrześniu

Taki sposób zarządzania drużyną jest rozsądny. Po co Unia ma się wykrwawiać, skoro prawdziwa walka o awans rozpocznie się dopiero w play-offach, czyli we wrześniu? Kompletnie bezsensowne byłoby wydawanie wielkich sum na punkty gwiazd. Patrząc na gwiazdozbiór w Unii i składy pozostałych drugoligowców, tarnowianie w czołowej czwórce być muszą. Jedynie splot niesprzyjających okoliczności mógłby temu przeszkodzić.



Tak naprawdę faworytowi do awansu w rundzie zasadniczej wystarczą nawet minimalne zwycięstwa. Wspomniał o tym w niedawnym wywiadzie dla Interii Paweł Racibor, były dziennikarz, a obecnie żużlowy menedżer i ekspert. Jak co roku, wyniki najlepszych zespołów po rundzie zasadniczej zostaną wyzerowane, wtedy już budżet Unii powinien być zbudowany. Spłacenie zawodników w całości jest jedyną słuszną drogą do jazdy w Speedway 2. Ekstralidze. Reklama

Kenneth Hansen i Stanisław Burza / Paweł Wilczyński

William Drejer i Grupa Azoty Unia Tarnów / Paweł Wilczyński