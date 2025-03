Polski klub może tego pożałować. Jasny sygnał, istnieją poważne obawy

W tym roku rywalizacja w Metalkas 2. Ekstralidze toczy się o naprawdę wysoką stawkę. Do wygrania jest nie tylko awans do PGE Ekstraligi, ale również kontrakt telewizyjny w wysokości ponad 8 milionów złotych . Nowa umowa ma obowiązywać w latach 2026-2028.

Polonia Bydgoszcz zakontraktowała czterech liderów, pojawiły się obawy

Abramczyk Polonia od kilku dobrych lat nieudolnie próbuje wrócić do elity. W zeszłym roku Ekstraliga była już na wyciągnięcie ręki. Teraz zespół wzmocnił się Szymonem Woźniakiem i Aleksandrem Łoktajewem. W drużynie pozostali Krzysztof Buczkowski i Kai Huckenbeck. Bardzo silna formacja seniorska ma przesądzić o ich końcowym losie.

Każdego z tych zawodników stać na dwucyfrowe zdobycze punktowe. To absolutne minimum, jakiego będzie się od nich oczekiwać. Pojawiły się jednak uzasadnione obawy. Szczególnie o Niemca, startującego w cyklu Grand Prix.

Kibice chwytali się za głowy

Huckenbeck jeździ bardzo odważnie i często kończy się to groźnymi upadkami. Wpływają one negatywnie na jego jazdę i samopoczucie. Poprzedni sezon był tego najlepszym przykładem. Gdy dopadły go dodatkowo problemy sprzętowe wynikające ze śmierci żony tunera Berta Van Essena oraz przemęczenie spowodowane napiętym grafikiem, Kai był wycieńczony. W nieoficjalnych rozmowach przyznawał, że najchętniej zakończyłby sezon przedwcześnie.