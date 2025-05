Polski klub ma spory problem, żarty się skończyły. Wicemistrz świata musi się poprawić

Problemy z prędkością Roberta Lamberta

Jak na lidera i zawodnika tak wysokiej klasy, jaką niewątpliwie ma Lambert ten wynik to zdecydowanie za mało. Obecna średnia 1.84 jest czwartą w zespole. Gołym okiem widać, że wicemistrz świata ma problemy z ustawieniem motocykla. Zdarzają mu się fantastyczne biegi, by za chwilę było gorzej. Występy Lamberta w meczu są trochę sinusoidalne. To zaprzeczenie ostatniego roku, kiedy był maszyną do zdobywania punktów.