Polski klub ma nową perełkę. Wróżą mu dużą karierę

Unia odzyskała nadzieję na dobrego juniora

Będą inwestować w swoją perełkę

- Janek udowodnił już, że jak ma na czym jechać, to potrafi punktować - chwali swojego podopiecznego trener Stanisław Burza. A najważniejsze w tym, że młody zawodnik aż pali się do pracy. Sporo trenuje, a do sezonu powinien być przygotowany naprawdę solidnie. W klubie chcą mu też odpowiednio pomóc sprzętowo, aby młodzieżowiec miał szybkie motocykle. O to dbać będzie m.in. Jacek Rempała.